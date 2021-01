Bienvenue chez Clément : D'où vient le mot "spam" ?

Si vous écoutez le Virgin Tonic tous les matins, alors vous savez que tous les jours, Clément prend le temps de nous éclairer de son savoir. Si vos enfants ont du mal à faire leurs devoirs, s'ils n'arrivent pas à retenir les capitales ou les grandes dates historiques, pas de panique, Clément est là ! Après s'être intéressé aux scores du tennis, notre chroniqueur revient sur les origines du mot "spam".

D'où vient le mot Spam ?

Ah, les spams : ils encombrent nos boîtes mail et quand on y pense, on ne sait même pas d'où vient le mot ! Eh bien, sachez que l'association du mot « spam » et avec « indésirable » provient d'un sketch comique des Monty Python (bande d'humoristes britanniques), intitulé Spam. Dans ce sketch, le mot « spam » -qui désigne le fameux jambon en boîte- envahit la conversation et le menu d'un petit restaurant (il entre dans la composition de chaque plat et est répété à tout bout de champ). Parmi les premiers utilisateurs d'Internet, certains étaient de grands fans des Monty Python. Ils qui connaissaient par cœur les sketchs de leurs humoristes préférés et les répétaient sans cesse, au point que "spam" a fini par se faire une place dans nos boîtes mail.