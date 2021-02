Bienvenue chez Clément : d'où vient le mot "Paparazzi" ?

Vous le savez, chaque matin, Clément prend quelques minutes pour étoffer notre culture. Si vos enfants ont du mal à retenir les capitales, si vous ne savez pas d'où vient le mot "spam", alors vous êtes au bon endroit ! Et justement, ce matin, on décortique l'origine d'un autre mot : "paparazzi"... d'où vient-il ?

D'où vient le mot "paparazzi" ?

Vous ne le saviez peut-être pas mais, le mot nous vient du film de Federico Fellini La dolce vita, sorti en 1960. Dans ce long-métrage, le héros, Marcello (d'ailleurs interprété par Marcello Mastroianni) est souvent accompagné d'un jeune photographe du nom de Coriolano Paparazzo. Notez que "paparazzi" est le pluriel de "paparazzo" en italien ! Et ce n'est pas tout : Pararazzi fait écho à papatacci (qui signifie « mange et tais-toi »), une sorte de moustique des marécages. L'animal pique discrètement sa victime et transmet de la fièvre...