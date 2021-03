Bienvenue chez Clément : D'où vient l'expression "se mettre sur son 31" ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

À celles et ceux qui auraient pu penser que l'expression "se mettre sur son 31" était liée au dernier jour de l'année, vous avez tout faux. Au jour de la paye ? Non plus. Très curieux de découvrir ce qui se cachait derrière ce jeu de mots, Clément a donc fait ses petites recherches pour finalement découvrir que "se mettre sur son 31" est une déformation linguistique. En effet, comme le précise le Figaro, "'Se mettre sur' est une ancienne tournure qui veut dire ‘mettre sur soi', 'trente et un' pour sa part, est la déformation populaire de ‘trentain', nom d'une ancienne sorte de drap de luxe, dont la chaîne était composée de trente fois cent fils et qui, n'étant plus compris, est devenu trente-un". Une anecdote très originale loin de ce à quoi on s'attendait.