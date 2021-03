Bienvenue chez Clément : d'où vient l'expression "revenons à nos moutons" ?

Vous le savez, chaque matin, Clément prend le temps de nous partager son savoir. Après nous avoir fait revoir les panneaux les plus connus du code de la route, après nous avoir expliqué pourquoi le papier toilette est (le plus souvent) rose, Clément s'attaque cette fois à une expression que nous ne connaissons que trop bien : pourquoi dit-on "revenons à nos moutons ?"

D'où vient l'expression "revenir à nos moutons" ?

Le plus souvent, lorsque l'on souhaite rediriger une conversation sur son sujet d'origine, nous avons ainsi tendance à dire "revenons à nos moutons". Or, cette expression tire son origine d'une pièce de théâtre, la comédie La farce de maître Pathelin - composée dans le courant du XVe siècle par un auteur inconnu. Elle met en scène Pathelin (un avocat) qui arnage Guillaume (un marchand). Or, le marchand se fait ensuite voler des moutons par Thibault. Au tribunal, Thibault choisit Pathelin pour le représenter.

"Cette pièce de théâtre, très populaire à l’époque, a vite fait entrer l’expression, transformée en «Revenons à nos moutons», dans le langage courant. Ainsi, dès 1532, Rabelais l’a utilisée dans Pantagruel", explique CNEWS.