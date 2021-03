Bienvenue chez Clément : D'où vient l'expression "faire un four" ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Rendez-vous au XVIIe siècle, une période très célèbre durant laquelle le théâtre et les spectacles se démocratisent. Seulement voilà, à l'époque, il n'y a ni lumière ni effets spéciaux. Pour éclairer une salle, ce sont des centaines de bougies qui doivent être allumées. Or, la cire coûte très cher et les personnes en charge des salles de spectacles préfèrent annuler les spectacles lorsqu'il n'y a pas beaucoup de public. On économise ainsi l'usure des nombreuses bougies qui n'auraient, de toute façon, pas été rentabilisées par le peu de spectateurs. Tout cela pour dire que l'expression "faire un four", que l'on peut traduire par faire un bide ou raté son coup en matière de théâtre ou d'oeuvre littéraire, provient du fait que les tenants des salles n'allumaient pas les bougies et que la salle était sombre comme on l'est à l'intérieur d'un four.