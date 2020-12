Bienvenue chez Clément : Connaître ses auteurs du XVIIe siècle !

Désormais, tous les matins aux alentours de 8h, Clément aidera les enfants à faire leurs devoirs et à s'améliorer dans telle ou telle matière... Du moins, il essayera ! En effet, de manière régulière, notre chroniqueur se verra proposer un témoignage audio d'un enfant entre 6 et 10 ans qui galère avec un exercice ou une matière. Clément y répondra de manière courte et concise. L'occasion pour lui de donner des techniques pour mieux apprendre les poésies ou solutionner un problème de maths. Quelque chose d’utile et d'original, à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants !

Ce matin, Clément à décidé de se concentrer sur les grands auteurs du XVIIe siècle. En effet, si on en connaît certains, il est difficile de se rappeler de tous les noms. Du coup, notre chroniqueur a trouvé une idée de phrase qui permettrait de se souvenir de six grands personnages de cette époque : "Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l'eau de la fontaine Molière". Grâce à cette tournure imaginée par notre ami Clément, on pourra se souvenir de Racine, La Bruyère, Corneille, Boileau et Molière. De quoi impressionner la maîtresse et "passer en CM2 direct" comme plaisantait ce matin l'équipe du Virgin Tonic.