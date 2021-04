Bienvenue chez Clément : Game of Thrones, Plus Belle La Vie, Friends... connaissez-vous la différence entre un feuilleton et une série ?

Comme chaque matin, Clément met sa connaissance à votre service ! Et aujourd'hui, on se penche sur les séries : connaissez-vous la différence entre une série et un feuilleton ? Mieux, savez-vous ce qu'est un téléfilm ? Ca tombe bien, Clément se penche sur la question.

La différence entre série et feuilleton

Un Feuilleton : on aurait tendance à croire que Desperate Housewives est une série... mais, non ! En fait, ce serait plutôt un feuilleton . Pourquoi ? Tout simplement parce que dans un feuilleton, nous retrouvons toujours les mêmes personnages avec une intrigue qui nécessite de voir tous les épisodes . Autrement dit, ces derniers se suivent. (exemple : Plus Belle La vie)

Série : Dans une série, chaque épisode se suffit à lui-même . Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que chaque épisode connait un dénouement. (exemple : Friends) .

TV Film : ce qui différencie un TV film d'une série, c'est sa longueur : Colombo par exemple, est un téléfilm !

Vous voilà donc paré(e) !