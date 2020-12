Bienvenue chez Clément : Comment savoir où se lève et se couche le soleil ?

Désormais, tous les matins aux alentours de 8h, Clément aidera les enfants à faire leurs devoirs et à s'améliorer dans telle ou telle matière... Du moins, il essayera ! En effet, de manière régulière, notre chroniqueur se verra proposer un témoignage audio d'un enfant entre 6 et 10 ans qui galère avec un exercice ou une matière. Clément y répondra de manière courte et concise. L'occasion pour lui de donner des techniques pour mieux apprendre les poésies ou solutionner un problème de maths. Quelque chose d’utile et d'original, à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants !

Ce matin, c'est la petite Mia qui a souhaité poser une question à Clément : "Comment savoir où le soleil se couche et où il se lève ?". Voilà une interrogation qui paraît simple à première vue mais qui pourrait bien donner du fil à retordre à notre chroniqueur. "Il faut regarder le Japon sur le globe et se dire que c'est l'Est, là où le soleil se lève" explique ce dernier. Une technique qui fonctionne lorsqu'on a une carte ou un globe sous nos yeux. Si ce n'est pas le cas, Clément a pensé à la chanson Hey Oh de Tragédie, que l'on peut utiliser comme moyen mémo-technique pour se rappeler du sens du soleil : Est-Ouest. Si avec ça, vos enfants confondent encore, on ne sait plus quoi faire !