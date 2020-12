Bienvenue chez Clément : Comment mieux retenir les capitales d'Amérique du Sud ?!

Si vous suivez l'émission attentivement, alors vous savez que tous les matins dans le Virgin Tonic, Clément aide les enfants à faire leurs devoir. Maths, Histoire ou même géographie, Clément a plus d'un tour dans son sac ! Ainsi, ce matin, on vous parle des capitales.

Alors que les capitales européennes sont relativement faciles à retenir, ce n'est pas toujours le cas des capitales des pays d'Amérique du Sud. Alors si vos enfants ont du mal à apprendre les capitales de l'Uruguay et du Paraguay, retenez bien cette phrase - elle peut les aider ! "J’ai fait l’ascension du Paraguay, je monte les videos et je pars en Uruguay". Ainsi, vos enfants retiendront plus facilement que la capitale du Paraguay n'est autre que Asuncion. Montevideo, elle, est la capitale du Paraguay.

Voilà vos enfants prêts à impression leurs profs !