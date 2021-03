Bienvenue chez Clément : Comment la Terre a t-elle été créée ?

Chaque matin aux alentours de 8h, Clément prend le temps d'aider vos enfants à faire leurs devoirs avec Bienvenue Chez Clément. Le principe est simple, les enfants lui posent les questions qui les taraudent et notre animateur fait son possible pour apporter une réponse. Ce matin, on s'intéresse à la Terre : comment notre planète a t-elle été créée ? On a la réponse !

L'origine de la Terre

D'abord, on vous ramène plusieurs milliards d’années en arrière, lorsque le Soleil s’est formé en périphérie de la Voie lactée. Autour de lui gravitaient des débris d'étoiles mortes (notez que ces dernières se composaient de poussières de roches, de métal et de gaz qui, avec le temps, ont formé éléments rocheux plus ou moins gros). "Petit à petit, le nuage de roches s’est rétracté par la force de gravité et les matières ont fini par s’assembler en planétoïdes (petites planètes) lors de violentes collisions. Plus de 30 millions d’années auront été nécessaires pour que l’effet boule de neige révèle la formation de 9 planètes, dont la Terre", explique Ca m'Intéresse.

Au centre, les métaux tels que le fer, le silicium ou encore l’aluminium (les plus lourds, donc) se sont concentrés, formant le noyau. Les éléments plus légers, eux, se sont accumulés tout autour. Au début, aucune forme de vie n'était envisageable : Il faudra attendre quelques milliards d’années avant de voir l'eau (à l’état liquide) apparaître...