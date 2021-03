Bienvenue chez Clément : Comment fabriquer son propre papier recyclé ? 

Si vous écoutez le Virgin Tonic chaque matin alors vous savez qu'aux alentours de 8h, Clément répond aux questions des enfants. Aujourd'hui, on se penche sur le papier : comment fabriquer son propre papier recyclé ?

Fabriquer son papier

Fabriquer son papier recyclé

Si chez vous, vous trouvez quelques feuilles qui ne servent plus, mettez-les de côté. Déchirez-les et mettez le tout dans un récipient avec de l'eau. Utilisez un mixeur pour broyer la préparation - jusqu'à l'obtention d'une pâte liquide. Etalez le tout sur une surface plate et avec une éponge sèche, absorbez l'humidité. Laissez reposer le tout au soleil et après un certain temps, vous obtiendrez du papier blanc recyclé.