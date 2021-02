Bienvenue chez Clément : Comment est né le célèbre Guide Michelin ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Vous le savez, Michelin est, à l'origine, une compagnie qui fabrique des pneus. À l'époque, les deux frères fondateurs décident de lancer un manuel rouge qui permettre de "donner tous les renseignements qui peuvent être utiles à un chauffeur voyageant en France, pour approvisionner son automobile, pour la réparer, pour lui permettre de se loger et de se nourrir, de correspondre par la poste, télégraphe ou téléphone". Logique pour une entreprise qui s'occupe de la fabrication de l'un des éléments clés du véhicule. Peu à peu, le guide va devenir payant et les restaurants qui y apparaissent vont être classés grâce à des étoiles. "En 1926, la première étoile 'de bonne table' voit le jour, complétée en 1931 par la deuxième et la troisième étoile. Dès lors, le Guide MICHELIN est doté de son classement historique." précise le site officiel.

Les années qui suivront vont voir exploser l'influence du Guide Michelin à travers le monde. "Avec la création en 1933 du métier d’inspecteur, le Guide MICHELIN se spécialise vraiment dans l’expertise du milieu de l’hôtellerie-restauration. Sillonnant les routes du monde entier à la recherche des meilleures adresses, les inspecteurs MICHELIN, salariés du Groupe, proposent une sélection annuelle inédite, organisée en catégories de confort et de prix." peut-on lire sur le site. Une véritable valeur sûre qui, en plus de 100 ans d'existence, s'est imposée comme le guide ultime des voyageurs et des baroudeurs du monde entier !