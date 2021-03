Bienvenue chez Clément : Comment dresser une table parfaite ?

Vous le savez, chaque matin, Clément nous éclaire de son savoir. Le plus souvent, il aide vos enfants à faire leurs devoirs mais, parfois, il arrive que ses conseils soient bien plus utiles aux adultes. Et justement, si vous vous préparez (un jour) à recevoir du monde, on vous conseille de prendre des notes. Ce matin, on apprend à dresser une table parfaite.

D'abord, essayez d'avoir une assiette de la même couleur que la nappe ou de vos sets de table.

Placez les petits plats dans les grands

Sachez que les fourchettes vont à gauche de l’assiette.

Pour placer les couverts, on va de l’extérieur vers l’intérieur (TOUJOURS)

Les dents des couteaux vont vers l’assiette

La cuillère à soupe se place à droite du couteau

La cuillère à café, elle, se place cuillère coté fourchette (tête vers la gauche)

Les verres se placent au-dessus des couteaux

On place d'abord le verre à eau puis, le verre a vin

Pas de flûtes à champagne à table !

Le schema par Marie-Claire

Alors, vous avez tout retenu ?