Bienvenue chez Clément : Comment devient-on Président de la République ?

Vous le savez, chaque matin, Clément prend le temps de nous partager sa culture. Dans Bienvenue chez Clément, notre animateur aide vos enfants à faire leurs devoirs : mathématiques, histoire, culture générale... rien n'est épargné. Et justement, ce matin, on prend cinq minutes pour faire un peu d'éducation civique : Comment devient-on président de la République ? Quels sont les critères requis ? Prenez des notes, on a tout ce qu'il faut !

Comment devient-on Président de la République ?

Il faut avoir la nationalité française

Il faut avoir 18 ans révolus

Il faut être inscrit(e) sur une liste électorale

Il ne faut PAS être privé(e) de ses droits d'éligibilité par la justice

Il faut avoir fait son service militaire (ou sa JAPD)

Il faut obtenir pas moins de 500 signatures

Si vous remplissez tous ces critères, vous pouvez vous présenter à l'élection présidentielle !