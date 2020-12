Bienvenue chez Clément : Comment connaître les villes les plus peuplées de France ?

Désormais, tous les matins aux alentours de 8h, Clément aidera les enfants à faire leurs devoirs et à s'améliorer dans telle ou telle matière... Du moins, il essayera ! En effet, de manière régulière, notre chroniqueur se verra proposer un témoignage audio d'un enfant entre 6 et 10 ans qui galère avec un exercice ou une matière. Clément y répondra de manière courte et concise. L'occasion pour lui de donner des techniques pour mieux apprendre les poésies ou solutionner un problème de maths. Quelque chose d’utile et d'original, à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants !

Ce matin, c'est Sacha qui a souhaité poser une question à notre chroniqueur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une des plus simples. En effet, le jeune homme a demandé comment il pouvait se rappeler des villes les plus peuplées de France. Heureusement pour lui, Clément a la réponse. En effet, si vous l'ignoriez, ce sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice qui sont les cinq plus grandes villes en terme d'habitants. Voici la phrase qu'a décidé de fournir Clément dans sa leçon du jour : "Papa, Maman, Lyse, Tout, Nicolas Richaud". Une bonne manière de se souvenir des villes grâce aux deux premières lettres des mots choisis dans ce moyen mémo-technique !