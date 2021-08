Bienvenue chez Clément : Comment avoir plus de likes et d'abonnés sur Instagram ?

Vous voulez faire monter le nombre de vos abonnés ? Mieux, vous voulez plus de likes ? Alors prenez des notes parce que ce matin, Clément a quelque conseils à vous donner.

Quand publier sur Insta ?

1. Utiliser le bon hashtag

Les réseaux sont faits de hashtags. Alors évidemment, pour attirer le plus de personnes possible, mieux vaut en utiliser. Par exemple, employez des mots tels que Paris, "chat" ou "chien" ou "coronavirus" (mot qui a le plus fonctionné cette année sur les réseaux)...

2. Faire attention à l'heure et au jour

Non, ce n'est pas un mythe ! Pour toucher le maximum de personnes, mieux vaut choisir le jour de publication ! Et justement, trois jours de la semaine sont plus prisés que les autres : le vendredi, le samedi et le dimanche sont ainsi les plus propices. Petit bonus, on a la meilleure heure pour publier : entre 18 et 21h !

3. Utiliser des filtres.

Sur Instagram par exemple, on aime les publications et les stories "JOLIES". Et pour ça, rien de mieux que les filtres...

Respectez ces trois points et vous verrez, vous allez exploser !