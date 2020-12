Bienvenue chez Clément : Bonne nouvelle, le Père Noël est immunisé contre le Covid-19 !

La pandémie continue de gagner du terrain, menaçant sérieusement les fêtes de Noël. Alors que de nombreux pays (ou villes) se reconfinent, les enfants n'ont qu'une idée en tête : le Père Noël pourra t-il - malgré tout- passer ? Qu'ils se rassurent : la réponse est OUI. L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) l'assure, le Père Noël est immunisé contre le Coronavirus. « Je comprends les inquiétudes au sujet du Père Noël, parce qu’il est âgé », a annoncé Maria van Kerkhove, (chargée de superviser la gestion de la pandémie à l’OMS). "Je peux vous dire que le Père Noël est immunisé contre ce virus. Il va très bien et madame Noël va très bien également et ils sont très occupés actuellement".

Le livre des enfants sages !

Vous l'aurez compris, il se prépare tranquillement à livrer ses cadeaux. Et justement, ce matin, Clément nous a présenté le Livre des Enfants Sages ! Ce dernier liste tous les enfants qui écoutent le Virgin Tonic... avec les bêtises qu'ils ont bien pu faire au cours de l'année...! On vous laisse méditer sur cette année qui vient de s'écouler et prier pour recevoir vos cadeaux !