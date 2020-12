Bienvenue chez Clément : Apprendre la table de 9 avec ses mains !

Désormais, tous les matins aux alentours de 8h, Clément aidera les enfants à faire leurs devoirs et à s'améliorer dans telle ou telle matière... Du moins, il essayera ! En effet, de manière régulière, notre chroniqueur se verra proposer un témoignage audio d'un enfant entre 6 et 10 ans qui galère avec un exercice ou une matière. Clément y répondra de manière courte et concise. L'occasion pour lui de donner des techniques pour mieux apprendre les poésies ou solutionner un problème de maths. Quelque chose d’utile et d'original, à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants... Bienvenue chez Clément !

Ce matin, notre chroniqueur a décidé de nous apprendre la table de 9 ! Et on le sait tous, cela peut s'avérer très pratique tout au long de notre vie. Néanmoins, vous le savez, ça n'est pas une mince à faire lorsqu'on est un enfant. C'est pour cette raison que Clément s'est attelé à la dure tâche de vous trouver une technique imparable pour ne plus jamais faire d'erreur lorsqu'on vous pose la question. Seulement voilà, comme vous le savez, une image vaut mille mots ! C'est pourquoi on a décidé de vous trouver une vidéo qui met parfaitement en avant ce qu'il nous a montré. Concentrez-vous et n'en perdez pas une miette !