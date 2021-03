Bienvenue chez Clément : Cette maîtresse d'école a inventé la règle du Mbappé !

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Le mec a même déjà créé une règle orthographique #genie pic.twitter.com/t2H2yYZfdF — Maxime Pousset (@MaxPouss) September 8, 2018

Il y a quelques temps, une institutrice du Val-d'Oise a eu l'idée de créer une règle orthographique basée sur le nom de Kylian Mbappé afin d'aider ses élèves. En effet, ce moyen mnémotechnique permet aux enfants de se souvenir que devant un « m », un « b » ou un « p » (autrement dit, Mbappé), on ne met jamais un « n », mais toujours, ou presque, « m ». Une très bonne idée de cette enseignante qui a ensuite été partagée plus de 3000 fois sur Facebook. "Je ne m'attendais pas à un tel engouement. C'est une élève qui a sorti spontanément l'exemple de Mbappé l'année dernière. Des collégiens m'ont dit qu'ils y avaient eu aussi droit dans leur classe" a expliqué cette dernière au Parisien. Une anecdote qui devrait augmenter, encore un peu plus, la popularité du jeune footballeur français.