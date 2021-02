Bienvenue chez Clément : Pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? 

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

On vous rassure tout de suite, rien à voir avec Friends ! Vous avez compris la vanne de Clément ? Car oui, il faut le savoir, la chandeleur est une tradition très ancienne. À l'origine, la Chandeleur (appelée fête des chandelles) est une ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite une fête religieuse chrétienne. Cette fête se déroule le 2 février, soit 40 jours après Noël. Mais savez-vous pourquoi on fait des crêpes à la Chandeleur ? Voici la réponse.

Il faut remonter au Ve siècle. A cette époque, la Chandeleur était liée à la fertilité de la terre. Les paysans, très nombreux, avaient ainsi pris l'habitude de cuisiner des crêpes avec la farine excédentaire de l’année passée. La forme ronde et la couleur dorée des crêpes symbolisaient la lumière, le soleil et donc le retour des beaux jours et des récoltes futures. Superstitieux, ils avaient même imaginé un jeu afin d’apporter prospérité : faire sauter la première crêpe de la main droite avec une pièce en or dans la main gauche. Si cette crêpe atterrissait bien dans la poêle, il fallait la placer en haut d'un placard et l'y laisser toute l'année. De quoi vous porter chance jusqu'à l'année d'après... et faire plaisir aux souris !