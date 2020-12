Bienvenue chez Clément : Valéry Giscard d'Estaing est mort !

Désormais, tous les matins aux alentours de 8h, Clément aidera les enfants à faire leurs devoirs et à s'améliorer dans telle ou telle matière... Du moins, il essayera ! En effet, de manière régulière, notre chroniqueur se verra proposer un témoignage audio d'un enfant entre 6 et 10 ans qui galère avec un exercice ou une matière. Clément y répondra de manière courte et concise. L'occasion pour lui de donner des techniques pour mieux apprendre les poésies ou solutionner un problème de maths. Quelque chose d’utile et d'original, à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants... Bienvenue chez Clément !

Ce matin, suite à l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, Clément a décidé de nous expliquer qui était ce président de la Ve République. Il faut dire que son mandat date toute de même des 1970, soit il y a plus de 45 ans. Afin de nous aider à nous souvenir des présidents qui ont précédé et suivi Valéry Giscard d'Estaing, notre chroniqueur a eu l'idée d'une phrase que les enfants pourront retenir avant de s'en servir de moyen mémo-technique : "Hier il y au foot, il y avait deux goal, il chantaient pom pom pidou, et c'était beau, c'était leur destin. Il y a avait aussi des mites errantes sur Chirac..." continue t-il afin de nous présenter tous les présidents de la République Française. Retrouvez sa chronique en podcast.