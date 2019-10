Bientôt, vous déverrouillerez vos PC avec... vos veines !

On n'arrête pas le progrès. Aujourd'hui, on déverrouille nos téléphones avec nos empreintes digitales ou même notre visage. Mais, ce n'est pas terminé ! Tenez-vous bien, le groupe japonais Hitachi a mis ses chercheurs sur une mission : trouver un successeur à nos traditionnels mots de passe. Et très franchement, vous n'êtes pas prêts.

Reconnaissance avec nos veines ?

Imaginez deux secondes déverrouiller vos ordinateurs avec... vos veines. Improbable ? Pas tant ! Sachez que chaque personne est doté d’un motif veineux qui lui est propre et qui ne changera pas au fil du temps. Ce réseau veineux est visible par webcam permettrait ainsi la reconnaissance. Aussi folle soit-elle, cette méthode est utilisé dans les banques au Japon et en Amérique du Nord. On vous l'accorde, on se croirait dans un épisode de Black Mirror... mais, on y viendra !