BH90210 : On a une date de diffusion française pour le revival de Beverly Hills !

Lorsque le revival de Beverly Hills a été annoncé cette année, c’est toute une génération bercée par les aventures de Kelly, Brandon, David, Donna et tous les autres qui s’est réjouie. Diffusé en août dernier aux États-Unis, le reboot est en réalité une version parodique de la vie des acteurs, mêlant fiction et réalité. On y retrouve Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley et le reste du casting plus de 20 ans après. La petite bande qui a fait son bout de chemin tente alors de convaincre leur chaine de lancer un reboot de la série culte, tout en jouant des versions exagérées d’eux-mêmes…

Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience la diffusion française de Beverly Hills - BH90210, le show sera diffusé à partir du 10 novembre à 21h05 sur TMC. Les six épisodes seront diffusées en deux fois, avec trois épisodes par soirée. Le premier épisode rendra hommage à Luke Perry qui incarnait Dylan, décédé d’un AVC en mars dernier. Le rendez-vous est pris !