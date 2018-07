Beyoncé, Ariana Grande, Bruno Mars ... tous les nommés aux MTV VMA'S AWARD 2018 !

Tous les ans, MTV récompense les meilleurs clips de l'année. En 2017, Ed Sheeran, Kendrick Lamar et Taylor Swift (ft. Zayn) étaient notamment repartis avec quelques prix et évidemment, l'édition 2018 vient d'être lancée. Les nommés sont tombés pas plus tard que cette nuit et parmi eux, on retrouve la crème du paysage musical international. De Bruno Mars à Ariana Grande en passant par Camila Cabello, voici la liste des nommés !

Ariana Grande - No Tears Left To Cry

Bruno Mars - Finesse ft. cardi B

Camila Cabello - Havana

The Carters - Apesh*t

Childish Gambino - This Is America

Drake - God's Plan

Ariana Grande

Bruno Mars

Cardi B

Post Malone

Camila Cabello

Drake

Bruno Mars – “Finesse (Remix)” [ft. Cardi B]

Camila Cabello – “Havana” [ft. Young Thug]

Drake – “God's Plan”

Dua Lipa – “New Rules"

Ed Sheeran - "Perfect"

Post Malone – “rockstar” [ft. 21 Savage]

Bazzi

Chloe x Halle

Cardi B

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – “Meant to Be”

Bruno Mars – “Finesse (Remix)” [ft. Cardi B]

The Carters – “APES**T”

Jennifer Lopez – “Dinero” [ft. DJ Khaled & Cardi B]

Logic – “1-800-273-8255” [ft. Alessia Cara & Khalid]

N.E.R.D – “Lemon” [ft. Rihanna]

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

Camila Cabello – “Havana” [ft. Young Thug]

Demi Lovato – “Sorry Not Sorry”

Ed Sheeran – “Perfect”

P! nk – “What About Us”

Shawn Mendes – “In My Blood”

Fall Out Boy – “Champion”

Foo Fighters – “The Sky Is A Neighborhood”

Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

Linkin Park – “One More Light”

Panic! at the Disco – “Say Amen (Saturday Night)”

Thirty Seconds to Mars – “Walk On Water”

Sans grande surprise, Camila Cabello, Bruno Mars, Ariana Grande ou encore les Carters dominent cette cérémonie à venir. On note que la catégorie "rock" propose un clip de Linkin Park (le dernier), One More Light. Le 20 juillet prochain marquera le premier anniversaire de la mort de Chester Bennington et, reconnaissons-le, la symbolique serait grande si le groupe pouvait remporter le trophée.

La cérémonie se tiendra le 21 août prochain à New-York ! Et pout la liste complète des nommés, rendez-vous ICI.