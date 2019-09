Beyoncé va sortir un documentaire surprise sur les coulisses de son dernier album !

Elle nous fait le coup à chaque fois ! Queen B a encore frappé il y a quelques heures en dévoilant la bande-annonce de son documentaire par surprise... Une vidéo de seulement quelques secondes dans laquelle on aperçoit les équipes de la chanteuse en train de travailler sur l'album sorti au moment du live action du Roi Lion. Dans ce dernier, Beyoncé fait la voix du personnage Nala et est en charge de la bande-originale du célèbre classique Disney. Postée il y a seulement quelques heures, la vidéo annonce la sortie de Making the Gift dès ce lundi 16 septembre au soir.

Le documentaire devrait offrir aux téléspectateurs un regard "intime" sur les coulisses des chansons de l'album et présenter les incroyables talents qui ont contribué à l'opus tels que Childish Gambino (qui joue Simba dans ce live-action), Pharrell Williams ou encore Kendrick Lamar. Au-delà de cela, les téléspectateurs auront également un aperçu du travail présenté dans les clips vidéo et les sessions d'enregistrement de l'album The Gift.