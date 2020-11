Beyoncé, The Beatles... pour la sortie de A Promised Land, Barack Obama partage sa playlist

Quelques jours à peine après l'élection de son ami (et ex Vice-Président) Joe Biden, Barack Obama reste sur le devant de la scène médiatique : l'ancien président des Etats-Unis a dévoilé il y a quelques jours le premier tome de ses mémoires, A Promised Land (Une Terre Promise, en français). Pour accompagner ces quelques 800 pages, l'homme politique a choisi de partager une playlist plus qu'éclectique. Et elle est à retrouver ci-dessous :

"La musique a toujours fait partie de ma vie", annonce t-il ainsi. "C'était particulièrement le cas au cours de ma présidence. Alors que je relisais mes notes avant un débat, j'écoutais “My 1st Song” de Jay-Z ou encore “Luck Be a Lady" de Frank Sinatra. Au cours de ces années passées à la Maison Blanche, Michelle et moi avons invité des artistes tels que Stevie Wonder et Gloria Estefan afin d'animer des workshops avec les plus jeunes avant d'offrir un concert dans l'East Room".

"Et il y a eu toutes ces performances que je n'oublierai pas - comme Beyoncé interprétant At Least pour notre première danse lors de l'inauguration. Paul Mccartney chantonnant Michelle à Michelle (Obama, ndlr) dans l'East Room. Bob Dylan qui me fait un clin d'oeil avant de disparaître après son interprétation de “Times They Are a-Changin". Alors en l'honneur de la sortie de mon livre, j'ai pensé composer une playlist avec quelques unes de ces chansons. J'espère que vous l'apprécierez". A Promised Land est disponible depuis quelques jours et pour découvrir les coulisses de ce destin hors du commun qu'est celui de Barack Obama, rien de tel qu'un peu de musique.