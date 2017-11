Beyoncé, Taylor Swift, JK Rowling... Les 15 femmes les plus puissantes divertissement et médias en 2017

L'actualité n'a jamais été aussi concernante pour les femmes, et c'est tant mieux. Avec les histoires d'agressions sexuelles qui se multiplient dans les médias ces dernières semaines, beaucoup de questions sont posées par rapport à la place occupée par la femme dans la société. Et si l'on peut espérer qu'une (r)évolution soit enclenchée en 2017, certains figures publiques font tout pour rendre justice aux femmes et à leur image. C'est pour cette raison que Forbes vient de dévoiler sa liste des 15 femmes les plus puissantes issues de l'industrie du divertissement et des médias dans le monde. Parmi elles, on retrouve des visages familiers comme Beyoncé, Taylor Swift ou encore JK Rowling. Découvrez la liste complète ci-dessous !

1. Anna Wintour, Directrice artistique chez Conde Nast)

2. Bonnie Hammer, Présidente chez NBCU

3. Stacey Snider, Présidente et PDG chez 20th Century Fox

4. Beyoncé Knowles, Chanteuse

5. Margarita Simonyan, Rédactrie en chef chez RT (Russie)

6. Dana Walden, PDG chez Fox Television Group

7. Katharine Viner, Rédactrice en chef chez Guardian

8. Donna Langley, Présidente chez Universal Pictures

9. Zanny Minton Beddoes, Rédactrice en chef chez The Economist

10. Kathleen Kennedy, Présidente chez Lucasfilms

11. Arinna Huffington, Co-fondatrice chez Huffington Post

12. Taylor Swift, Chanteuse

13. J.K. Rowling, Auteure

14. Shobhana Bhartia, Présidente chez HT Media

15. Priyanka Chopra, Actrice et ambassadrice pour U.N. Goodwill

Comme vous pouvez le constater, chaque femme présente dans la liste établie par Forbes n'est pas là par hasard : elles influencent chacune, à leur façon, le monde d'aujourd'hui et sont plus ou moins engagées pour des causes qui leur tiennent à coeur. Si l'on adore Beyoncé et Taylor Swift qui s'apprête à sortir son nouvel album Reputation, notre favorite est sans aucune doute J.K. Rowling, connue pour son franc-parler et ses prises de position fréquentes via son compte Twitter. Au cas où, on préfère le préciser : merci à elles d'exister.