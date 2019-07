Beyoncé, magnifique dans le clip de Spirit pour Le Roi Lion (VIDEO)

C'est le jour J ! Le Roi Lion sort en salle et pour fêter ça, Beyoncé nous offre le clip de Spirit - écrit pour le live-action. Pour rappel, l'interprète de Crazy in Love a produit une bande-originale spéciale - sur laquelle de nombreux artistes collaborent. A ses côté, l'on retrouve ainsi : Kendrick Lamar, Jay-Z, Childish Gambino et même Blue Ivy Carter !

Tout de suite, un aperçu du clip (magnifique) de Spirit :

Pour rendre hommage au film, la vidéo présente des plans de Beyoncé (évidemment) mais aussi des scènes du films. Alors si vous êtes impatients d'aller le découvrir sur grand écran, plongez vous dans l'univers du Roi Lion avec Spirit !