Beyoncé rend un hommage poignant à Kobe Bryant (VIDEO)

Il y a quelques semaines, les Etats-Unis ont pleuré l'un des plus grands héros du sport : Kobe Bryant et sa fille ont succombé à un accident d'hélicoptère brutal en janvier dernier. Si les hommages se sont succédés, une cérémonie officielle s'est tenue hier au Staples Center de Los Angeles - cérémonie à laquelle de nombreuses stars ont assisté. Beyoncé, elle, s'est produite sur scène, interprétant "Halo" et "XO".

???????? @Beyonce pays tribute to Kobe and Gigi Bryant with a couple of his favorite songspic.twitter.com/VTpNGNnZ2j — FOX Sports (@FOXSports) February 24, 2020

"Je suis ici parce que j'aime Kobe et cette chanson était sa favorite", a déclaré la chanteuse après l'introduction de "XO". "Je veux que vous la chantiez le plus fort possible pour qu'il puisse entendre votre amour". Egalement présente, Jennifer Lopez (qui avait marqué son émotion lors de sa performance au Super Bowl avec Shakira) était également présente.

La femme de Kobe Bryant a, quant à elle, rendu un hommage poignant à son mari ainsi qu'à sa fille Gigi.