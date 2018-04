Beyoncé, Prince, Stromae... les meilleures performances de Coachella (de tous les temps)

C'est le festival le plus mythique des Etats-Unis et ce week-end, les festivaliers rempileront pour une deuxième vague de concerts : Coachella s'est vite hissé au sommet (même si la france n'a rien à envier à l'Amérique en matière de festival). Mais force est de constater que les plus grands artistes s'y sont produits : cette année, c'est Beyoncé ou encore The Weeknd qui sont l'affiche. Mais avant eux, des artistes exceptionnels ont dominé le festival : Prince, Justice... petite sélection.

Lors de sa performance donnée en 2008, Prince a repris Creep - par Radiohead. Et c'était magnifique.

Stromae fait partie des artistes francophones qui ont été programmés à Coachella et surprise, Kanye West l'a rejoint sur scène.

Oui, la France en a encore (et toujours) dans les platines ! La preuve avec cette performance de DJ Snake l'année dernière.

Et d'ailleurs, en 2017, Justice aussi était de la partie.

Taylor Swift était dans la foule mais sur scène, c'est Calvin Harris se produisait. Et petit bonus, Rihanna l'a rejoint pour This Is What You Came For.

Pour sa performance, Beyoncé n'a pas lésiné sur les moyens : les Destiny's Child se sont carrément réunies pour l'occasion. Le hashtag qui dominé le week-end dernier ? #Beychella. On vous laisse deviner pourquoi.

Et vous, quelle performance vous a marqué ?