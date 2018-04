Beyoncé, Petit Biscuit, The Weeknd... le meilleur de Coachella (week-end 1)

Le premier week-end de Coachella est déjà fini et on espère sincèrement que vous avez eu le temps de regarder quelques performances en live sur la chaîne Youtube du festival - parce qu'aucune retransmission n'est prévue la semaine prochaine...! Au programme de ces premières journées, le retour en grande pompe de Beyoncé. Queen B a prouvé qu'elle était la reine (et a même fait danser Adele dans son salon). Si vous avez manqué la performance dont tout le monde parle, on a mis deux vidéos ESSENTIELLES : l'ouverture sur Crazy In Love et la réunion des Destiny's Child.

La réunion des Destiny's Child

Crazy In Love

Stargazing

It Ain't Me (feat. Rita Ora)

Wasted Times

Call Out My Name

Autre performance qu'il ne fallait pas manquer, celle de The Weeknd. Notez que le chanteur Canadien a joué deux morceaux issus de son dernier EP (My Dear Melancholy) et qu'il a ému tout le monde sur Call Out My Name. Aussi, il ne fallait pas manquer Kygo ou encore notre français Petit Biscuit. Après une première semaine pareille, on a déjà hate de voir ce que nous réserve le second week end...!