La musique d'aujourd'hui ne vous convient plus ? Vous avez un petit coup de blues quand vous pensez aux tubes qui ont bercé votre adolescence ? C'était mieux avant ? Pas de panique, ce qui est bien avec les chansons c'est qu'elles durent toujours. Sans surprise, comme chaque année décennie, les années 2000 ont apporté leur lot de tubes intemporels (ou presque) sur lesquels on a tous dansé ! Et c'est pour cette raison que Virgin Radio a décidé aujourd'hui de vous refaire découvrir 20 chansons de cette période, mais pas n'importe lesquelles : les plus streamées sur Spotify. Forcément on y retrouve Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna qui cartonne avec "Wild Thoughts" ou encore Shakira !

Si en 2017 seules Rihanna et Taylor Swift ont réussi à se frayer une place de choix dans les charts face à une suprématie masculine, il est intéressant de voir grâce à cette liste que de 2000 à 2010, c'était majoritairement les artistes féminines qui régnaient sur les charts. Dans le trio de tête, on retrouve à deux reprises Beyoncé qui comptabilise plus de 300 millions de streams avec son classique "Halo" et presque 200 millions avec "Crazy in Love". Qui se place entre ses deux hits ? Eh bien il s'agit de Shakira qui avait signé un tube torride avec Wyclef Jean en 2006 : "Hips Don't Lie". Lady Gaga, Rihanna ou encore Miley Cyrus les suivent de près ! La liste complète est disponible juste en dessous.