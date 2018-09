Beyoncé : la déclaration touchante de sa mère pour ses 37 ans

Actuellement en pleine tournée On The Run II aux côtés de son époux Jay-Z, Beyoncé fête ses 37 ans. Et pour célébrer cette date, sa mère Tina Knowles en a profité pour lui écrire un tendre message d'anniversaire sur son compte Instagram. Le tout, accompagné d'une photo de sa fille, lorsque celle ci n'avait que quelques mois.

"C'est déjà ton anniversaire, là où tu es. Donc joyeux anniversaire à la plus adorable, propriétaire du cœur le plus beau, le plus généreux et le plus aimé de tous les temps! Toujours en train de penser, de planifier, d'analyser, d'élaborer des stratégies pour rendre tout ce que tu touches meilleur! Ce jour-là, tu avais quatre mois et je ne pouvais même pas contrôler l'excitation, la fierté et l'amour que je ressentais pour toi, ma fille aînée. J'ai fait le vœu de t'aimer et de te chérir tous les jours, pour le reste de ma vie! Parfois, je n'arrive pas à croire que de toutes les personnes incroyables de ce monde j'ai été choisie par Dieu pour être ta mère! Le jour où toi et ta sœur êtes entrés dans ce monde étaient les deux plus beaux jours de ma vie, et de loin! C'est un privilège de vous avoir porté toutes les deux dans ce corps. Profite de ton anniversaire! Personne ne le mérite davantage! Je t'aime, maman." écrit-elle.

Un message touchant de la part d'une mère, fière de sa fille. Beyoncé, mère de trois enfants -Blue Ivy et les jumeaux, Rumi et Sir, peut donc comprendre les mots de sa maman et ce qu'ils représentent. La petite famille pourra fête comme il se doit les 37 bougies de Queen B. La tournée, en pause jusqu'au 11 septembre leur laisse donc le temps de célébrer l’événement.