Beyoncé fête ses 38 ans, retour sur 5 performances qui ont tué le game 

D'accord, ne choisir que cinq performances relève du défi : Beyoncé (Queen B pour les intimes) est de loin l'une des artistes les plus accomplies de sa génération. Celle qui pourrait bien s'offrir un come back avec Destiny's Child (oui, oui) a foulé bien plus que scènes que l'on pourrait compter. De Coachella aux Grammy's en passant par le Super Bowl, voici performances à voir absolument.

COACHELLA (INTRO)

Direction Netflix ! Si vous n'avez pas vu ce live Ô combien puissant, on vous en conjure, faîtes-le. Beyoncé, majestueuse met Coachella à terre et c'est juste magnifique à regarder.

SUPER BOWL (2013)

Parce que tous les plus grands artistes se sont produits au Super Bowl. Pour la petite histoire, Beyoncé reviendra jouer aux côtés de Coldplay, quelques années plus tard.

GRAMMY AWARDS - 2017

Mise en scène parfaite, performance impeccable. Du grand Beyoncé.

PERFECT DUET FT. ED SHEERAN

Quand Ed Sheeran et Beyoncé allient leurs forces, en ressort une pépite pop parfaite, justement.

DRUNK IN LOVE FT. JAY Z - LIVE IN PARIS

Vous pensiez vraiment qu'on oublierait un live à Paris ? C'est mal nous connaître ! Parce que Beyoncé et Jay-Z sur scène, c'est juste explosif.

Beyoncé entame une nouvelle année et quelque chose nous dit qu'elle n'a pas fini de nous surprendre !