Beyoncé et Jay-Z : APESHIT, fait exploser les visites au Louvre

Plus tôt ce matin, on vous disait que les Obama se déhanchaient sur Niggas In Paris lors d'un concert de Beyoncé et Jayz à Washington. Cette aprem' on vous informe que leur clip APESHIT fait de nouveau parler de lui. Et en bien !

Mais quelle est la news, alors ? Eh bien, mes chers amis, sachez que le clip du couple favori de la terre entière-ou presque, fait péter tout les scores ! Plus de 90 millions de vues et surtout, grâce à lui, le Louvre annonce pas moins de 540 000 billets vendus. Soit une nette augmentation de la fréquentation depuis la diffusion du clip et surtout depuis la mise en place d'une visite guidée spéciale Carter. Tourné au sein du Louvre sur le temps d'une nuit et dans le plus grand secret, le clip fait étalage des plus belles œuvres que recense actuellement le musée. On est complètement fan !

"Le jour où le clip est sorti, le musée est devenu d’un coup hyper sexy, glamour. Au lieu de trois volontaires pour une visite, ils étaient onze. D’habitude, ils ne tiennent que 40 minutes. Là, ça a duré deux heures. Ils étaient hyper fans. On a touché beaucoup de jeunes grâce à ce clip, il nous fait gagner un temps fou. Surtout que Beyoncé et Jay Z ont choisi plusieurs œuvres sur la question noire (…) Ça les passionne. En plus, ce tableau représente une Marianne de la République noire. Ça réveille ! Les jeunes se sentent hyper à l’aise avec ces œuvres choisies par les deux musiciens. Ils ont même l’impression de faire un peu partie d’un gang Louvre." explique-t-il.

On peut dire volontiers que grâce à Beyoncé et son mari, Jay-Z, le musée à retrouver un coup de jeune et surtout qu'il devient encore plus intéressant de s'y promener. Seul ou accompagné, les deux fonctionnent très bien ! Et pour la forme, on vous laisse kiffer le clip, encore et encore.