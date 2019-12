Beyoncé, Elton John et Taylor Swift nommés aux Golden Globes 2020

Ce lundi 9 décembre, l'association Hollywood Foreign Press a enfin révélé la liste complète des nominés pour la 77e cérémonie des Golden Globes. Un moment très attendu par tous les artistes du cinéma et de la télévision. Véritable institution aux États-Unis, cet événement marque les prémices des Oscars, qui arrivent quelques semaines plus tard. Même si la plupart des récompenses se focalisent davantage sur les performances d'acteurs et de réalisateurs des professionnels du métier, une catégorie tout aussi connue met en avant le meilleur titre d'une bande-originale. Et cette année, la barre a été placée très haute.

En effet, dans la catégorie intitulée "Best Original Song - Motion Picture", on retrouve plusieurs stars planétaires. Même si un seul gagnant sera élu lors de la cérémonie à venir, cinq artistes ont eu la chance d'être nommés, les voici :

“Beautiful Ghosts” – Cats (Taylor Swift & Andrew Lloyd Webber)

“I’m Gonna Love Me Again” – Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)

“Into the Unknown” – La Reine des Neiges 2 (Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez)

“Spirit” – Le Roi lion (Beyoncé, Timothy McKenzie & Illya Salmanzadeh)