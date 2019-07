Beyoncé dévoile la tracklist complète de l'album pour le Roi Lion

C'est l'une des sorties ciné les plus attendues de l'année ! Et si la plupart des critiques sont unanimes sur la beauté et le réalisme de ce nouveau live-action Disney, la bande-originale y joue également un rôle très important. Et quelle bande-originale ! C'est carrément à Beyoncé, la Queen par excellence, que les studios américains ont fait appel pour le doublage des voix et les chansons du film. Ce 19 juillet, cette dernière vient de dévoiler sur toutes les plateformes en ligne l'album The Lion King : The Gift.

"Cette bande-son est une lettre d'amour pour l'Afrique et je voulais m'assurer que nous trouvions les meilleurs talents africains et que nous n'utilisions pas seulement certains sons et que je les interprétais. Je voulais que ce soit authentique sur ce qui est beau dans la musique en Afrique" a déclaré Beyoncé lors d'une interview à la chaîne américaine ABC. Un casting aux petits oignons dans lequel on retrouve Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay Z ou encore Pharell. On vous laisse découvrir...