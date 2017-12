Beyoncé, Coldplay, Justin Bieber... Les 10 artistes les mieux payés de 2017

L'heure est au bilan pour tous ! À l'approche de la fin de l'année, tout le monde se met à faire les comptes sur les douze derniers mois écoulés. Si Virgin Radio vous gâte avec ses classements musicaux comme les meilleurs albums rock de 2017 ou les meilleurs albums pop de 2017, le magazine Forbes est lui aussi en train de faire le point sur l'industrie du disque. Dans un nouveau classement, le média s'est intéressé aux 10 artistes les mieux payés de l'année 2017 dans le monde. Forcément, il y a quelques surprises et quelques apparitions dont on se doutait !

Comme l'année dernière, c'est le rappeur Diddy qui arrive en tête du classement avec 130 millions de dollars récoltés en l'espace de douze mois. Il n'est plus tellement sous le feu des projecteurs, mais pourtant il trouve toujours de quoi subvenir à ses besoins ! Viennent ensuite à la 2 ème place Beyoncé avec 105 millions de dollars qui lui permet d'être l'artiste féminine la mieux payée au monde en 2017 et Drake en 3 ème avec 94 millions de dollars. Pas mal pour ces deux-là également ! On retrouve également The Weeknd, Coldplay, Guns N' Roses, Justin Bieber, Bruce Springsteen, Adele et Metallica. Découvrez leur salaire exact ci-dessous pour cette année !