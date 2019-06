Beyoncé chante Can You Feel The Love Tonight pour le Roi Lion (VIDEO)

La version originale du Roi Lion est sortie en 1994. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a marqué l'enfance (et probablement la vie) de toute une génération. Véritable phénomène, ce dessin-animé reste à ce jour l'un des plus grands succès des studios Disney. C'est donc tout naturellement que ces derniers ont décidé de sortir une nouvelle version en 2019. Avec cette adaptation en live action, le géant américain espère donc faire découvrir l'histoire de Simba aux plus jeunes et ravir leurs parents qui ont connu l'ancienne version. Et pour réussir, ils n'y sont pas allés de mains mortes !

beyoncé qui chante la meilleure chanson disney, that’s the tweet pic.twitter.com/qGLLsIJQxV — chanelle (@forzariana) 20 juin 2019

C'est tout d'abord avec un casting de rêve qu'ils ont entamé cette nouvelle aventure. Ainsi, les personnages principaux seront interprétés par les voix de Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen ou encore Billy Eichner. Quant au titre Can You Feel The Love Tonight, c'est la chanteuse américaine qui s'occupera de la reprise d'Elton John. D'ailleurs, voici le tout premier extrait du célèbre morceau. On écoute !