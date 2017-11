Beyoncé, Adele, Taylor Swift... Les chanteuses les mieux payées en 2017

Comme chaque année à la même période, c'est l'heure de faire le bilan pour Forbes ! Aujourd'hui le magazine américain fait la liste des 10 femmes les mieux payées dans l'industrie du disque en 2017. Pour cela, Forbes a pris en compte le salaire gagné par ces artistes entre le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017. Si elle faisait partie des grandes absentes du palmarès des American Music Awards ce week-end, Beyoncé peut se féliciter d'être la chanteuse la mieux payée au monde cette année avec 105 millions de dollars engrangés en douze mois. Entre son album numéro 1 Lemonade qui a reçu de bons retours des critiques et des fans et l'incroyable Formation World Tour, Queen Bey a bien mérité sa place de première.

Derrière elle, en 2 ème position, on retrouve Adele qui elle a gagné 69 millions de dollars en 2017. La chanteuse britannique touche tous les âges, toutes les catégories, ce n'est pas étonnant quand on voit que tous ses concerts pour l'album 25 affichaient complet. Sur la dernière place du podium, à la 3 ème place, c'est Taylor Swift qu'on retrouve avec 44 millions, notamment grâce à son 1989 Tour. Compte tenu du succès de son nouvel album Reputation, elle sera sûrement de retour l'année prochaine dans le trio de tête ! Viennent ensuite : Céline Dion en 4 ème position (42 millions), Jennifer Lopez est 5 ème (38 millions), Dolly Parton à la 6 ème place (37 millions), Rihanna en 7 ème position (36 millions), Britney Spears est 8 ème (34 millions), Katy Perry en 9 ème position (33 millions) et enfin Barbra Streisand 10 ème (30 millions). Dommage pour Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez ou Ariana Grande qui manquent de peu de faire partie de la liste !