Beyoncé, Adele, Outkast... les meilleures chansons du siècle selon Rolling Stone

Lorsqu'il s'agit des charts, c'est le média américain Billboard qui s'impose face aux autres. Mais quand il faut se pencher sur la qualité de la musique, c'est bien souvent Rolling Stone qui se penche sur les artistes et leur discographie. Récemment, le média (du moins, sa version américaine) a établi un classement des 100 meilleurs titres du siècle. Oui, 100. Alors, quels sont les meilleurs morceaux sortis ? Réponse tout de suite !

10. Last Nite - The Strokes

09. Royals - Lorde

08.Rolling in the Deep - Adele

07.Runaway - Kanye West ft. Pusha T

06. Maps - Yeah Yeah Yeahs

05. 99 Problems - Jay Z

04. Hey Ya! Outkast

03. Seven Nation Army - The White Stripes

02. Paper Planes - M.I.A

01. Crazy In Love - Beyoncé ft. Jay Z.

Si la pop compte énormément de "queens", c'est bien évidemment à Beyoncé que revient la palme grâce à Crazy In Love. On aurait pu parier sur Adele avec Hello mais c'est Rolling In The Deep qui lui assure une place dans le classement puisqu'elle a obtenu la 8 ème position. Aussi, notez que Gnarls Barkley et son légendaire Crazy ont obtenont la 15 ème place. Alors que Uptown Funk a été vendu comme l'un des meilleurs morceaux de la planète, il n'a obtenu que la 25 ème - devant All Too Well de Taylor Swift (29 ème), The Killers et Mr Brightside (34 ème place) ou encore Harry Styles et Sign of The Times (49 ème). Enfin, à la 100 ème place, on retrouve Gasolina de Daddy Yankee. Vous vous sentez vieux ? Oui, nous aussi !

Et pour vous, quelle est la meilleure chanson du siècle ?