Beyoncé et Jay-Z : les Obama se déhanchent au concert du couple ! 

On sait bien que les Carters sont les rois de la scène. Leur tournée On The Run Tour II est un véritable succès et les fans en redemandent. Qu'ils soient lambdas ou non. Eh oui, le weekend dernier alors que Beyoncé et Jay-Z se produisaient à Washington, un drôle de duo a été aperçu en train de se déhancher sur les morceaux du couple, en loge. Mais qui est-ce donc... ? Rien que l'ex président des Etats Unis et sa première dame. Tranquille, les gars.

Brack et Michelle ont vraiment trop de style, décidément. Ils l'ont de nombreuses fois prouver durant les deux mandats de monsieur et continuent, encore. Les deux tourtereaux adoooooorent Queen B et ce n'est un secret pour personne, désormais. Le 28 Juillet, ils ont été filmé par des spectateurs dansant et chantant dans les loges sur Niggas In Paris. On peut dire ce qu'on veut, ils ont le rythme dans la peau. Leur présence n'est pas étonnante. Michelle avait déjà fait le déplacement jusqu'à Paris pour leur date au Stade de France, accompagné de ses filles et de la mère de la chanteuse, Tina Knowles.

Watching the Obamas dance at last night's Beyoncé-Jay-Z concert in DC makes me want them back more than ever (if that's even possible). pic.twitter.com/Ek5MvPVqMR — Adam Best (@adamcbest) 29 juillet 2018

Obama/Carter c'est une affaire qui roule ! Les deux couples se côtoient depuis bien longtemps et on se rappelle tous la cérémonie d’investiture pour laquelle Beyoncé a interprété At Last en 2008 et America is Beautiful en 2012, sans rechigner. Retirés de la vie politique Barack et Michelle peuvent se livrer à toutes les danses qu'ils veulent et surtout, assister aux shows sensationnels de BeBe et Jay-Z. Une belle amitié qui semble durer ! On espère jusqu'à la fin des temps.