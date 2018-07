Beyoncé et Jay-Z : refusés au Colisée de Rome !

Les deux icônes et couple phare de la planète people comptaient fouler les pavés romains et immortaliser le tout au Colisée, dans leur prochain clip. Mais non ! Manque de pot pour les Carters, le gouvernement italien refuse toujours de leur donner les autorisations nécessaires.

Le mois dernier sortait APESHIT, le clip sensationnel de Beyoncé et Jay-Z tourné au Louvre. Les deux chanteurs avaient en effet privatisés le temps d'une nuit, le musée parisiens pour les besoins du tournage. Démesuré ou non, n'en reste pas moins que les images offertes par nos deux icônes de la musique, sont des plus magnifiques. Une opération marketing, il ne faut pas se leurrer, par laquelle le musée trouve son compte. En effet, depuis la sortie du clip, le nombre de visiteurs n'a fait qu'augmenter. Une visite guidée spéciale Beyoncé et Jay-Z a même vu le jour !

Aujourd'hui, la folie des grandeurs du couple continue son petit bout de chemin. Après le Louvre, le couple serait en pourparlers avec le gouvernement pour capturer l'immense fresque historique que représente le Colisée de Rome. L'idée leur serait venue après un concert donné au Stade olympique romain. Une demande de privatisation refusée jusqu'à présent. Non parce qu'ils pensent aux risques d'éventuels dégradations que cela engendreraient dans une bâtisse aussi vieille que le Colisée mais plutôt par souci d'agenda. Une telle opportunité marquerait un véritable coup de pub pour le monument et impacterait, comme pour le Louvre, sur la fréquentation.