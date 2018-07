Beyoncé et Jay-Z : Les vidéos du concert au Stade de France 

Il y a quelques jours, le couple annonçait qu'ils diffuseraient la finale, Fance-Croatie sur la pelouse du Stade de France, avant leur concert. Et c'est chose faite ! Beyoncé et Jay-Z ont tenu paroles et ont diffusé en direct le match pour que tous les fans puissent suivre l'exploit et vivre la victoire historique des Bleus.

Et pour contribuer au bonheur de leur fans, Queen B et Jay-Z ont enfilé le maillot de l'équipe de France. Une surprise fort appréciée par les spectateurs qui en plus d'être aux anges grâce à la victoire française face aux croates, ont pu fêter la deuxième étoile comme il se doit. Après tout, rien de mieux qu'un match sensationnel suivi d'un concert tout aussi grandiose. Le duo iconique du rap américain a donc fait sensation sur scène et ont produit un show exceptionnel à la hauteur de leur renommée. De véritables bêtes de scènes !

Beyoncé et Jay-Z n'avaient pas foulés la scène parisienne depuis près de quatre ans et on désespérait presque de les revoir un jour se produire ensemble. On pense notamment aux nombreuses rumeurs de divorce qui avaient survolées la toile, alors. Aujourd'hui, on sait qu'à deux, ils déchirent tout et ils le prouvent à merveille. En témoigne les diverses vidéos postées par les fans sur les réseaux sociaux. Je vous laisse le plaisir de les découvrir ci dessous !

Jay Z lors de Niggas in Paris affiche fièrement le coq de l’équipe de France #FRAKRO #FRACROA #WorldCup pic.twitter.com/qTnGY5HIrr — Jean ﻦ (@JB75004) 15 juillet 2018