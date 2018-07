Beyoncé et Jay-Z : France-Croatie diffusée au Stade de France

Voici une nouvelle qui ravira tous les fans du couple qui pensaient louper la finale tant attendue de la Coupe du Monde qui opposera le dimanche 15 Juillet les Bleus face aux Flamboyants croates. En effet, alors que l'équipe nationale a réussi battre la Belgique et se hisser en haut du tableau, Beyoncé et Jay-Z décident de s'allier à l'effervescence que l’événement provoque.

Actuellement en pleine tournée mondiale, le couple Carters sera de passage à Paris pour deux concerts au Stade de France, le samedi 14 et le dimanche 15 Juillet. Le hic ? Eh bien, la première date n'a eu aucun problème à être complète mais la deuxième -a priori, elle, peine à se remplir. Pour faire face aux nombreuses reventes de billets, et aussi parce qu'ils supportent les Bleus (on espère!), Beyoncé et Jay-Z annonce via un communiqué de Live Nation que le match sera diffusée sur écran géant avant le début du concert. Un lieu fort symbolique pour les français, qui souhaiteraient voir leur équipe gagner la Coupe du Monde 2018 vingt ans après celle de 98.

" Vingt ans après le premier sacre mondial de l'Equipe de France de Football, Beyoncé et Jay-Z invitent donc les personnes en possession d'un billet pour ce concert à se présenter au Stade de France à 16h afin de pouvoir profiter des écrans du stade (...) pour porter les Bleus vers une victoire finale." écrit, Live Nation.

Une occasion de vivre la finale sur la mythique pelouse du Stade de France. Une aubaine si l'on aime à la fois le couple Beyoncé-Jay-Z et le football ! A ne surtout pas manquer pour les détenteurs d'un billet. Pour les autres, eh bien, en famille avec des chips, c'est très bien aussi.