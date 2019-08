Beverly Hills : Le trailer du reboot est là et il va vous faire pleurer !

ENFIN ! Après des semaines d'attente, Beverly Hills revient sur nos écans avec un reboot qui, selon Jason Priestly, sera bien différent de la série originale. Pour être honnête, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre : l'histoire de Brandon et de sa bande est définitivement enterrée et visiblement, nous retrouverons les acteurs dans des version "éxagérées" d'eux-mêmes. Et justement, pour promouvoir ces nouveaux épisodes, les acteurs principaux se sont confiés. Attention, vous allez peut-être verser une larme !

Jenny Garth, Tori Spelling, Jason Priestly, Shannen Doherty ou encore Brian Austin Green ont ainsi pris le temps de se confier sur l'aventure Beverly Hills mais aussi sur les liens qui les unissent. Pour eux, il est question de famille. Ian Ziering (Steve) dira d'ailleurs : "ca fait du bien de se retrouver sur un set où tout le monde te soutient". Parce que c'est ça, Beverly Hills : une grande famille ! Evidemment, tout n'était pas rose... à l'époque où la série débutait, tous n'étaient encore que des ados ce, qui, forcément, provoquera parfois des guerres d'ego. Mais rien d'insurmontable, la preuve !

Beverly Hills sera de retour le 7 août sur la Fox.