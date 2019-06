Beverly Hills : deux nouvelles actrices rejoignent le casting !

Patience, les nouveaux épisodes commandés par la Fox seront diffusés en août prochain. En attendant, il nous reste le premier trailer, dévoilé il y a quelques semaines où toutes la petite bande semble se rémémorer des souvenirs grâce au générique culte de la série. De ce que l'ont sait, il ne faudra pas attendre une suite pure et dure du show : BH90210 sera composée de six épisodes qui, visiblement, seront un fin mélange de fiction et de réalité. Et pour pimper tout ça, la production a casté deux actrices : La Anthony et Vanessa Lachey.

La Anthony interprètera Shay - une artiste hip hop et femme de Green (Brian Austin Green). A en croire les quelques informations déjà dévoilées, Shay serait "soutien de famille" : elle travaille pendant que son mari gère les enfants et la vie de famille. De son côté Vanessa Lachey prêtera ses traits à l'épouse de Brandon, Camille. Grande "publiciste", Camille maintient l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.