Beverly Hills : BH90210 n'aura pas de suite

L'été dernier, sur la Fox, les téléspectateurs américains retrouvaient la cultiussime bande de Beverly Hills. Des années après la fin de la série, le casting s'est réuni pour mieux proposer un revival qui, clairement, n'avait rien à voir avec la série d'origine - pour le meilleur. Alors qu'en France, la série est diffusée depuis le 10 novembre sur TMC, la Fox a annoncé qu'il n'y aurait pas de suite :

"Nous sommes fiers d’avoir réuni pour un événement spécial estival les acteurs de l’une de nos séries phares et leurs fans à travers le pays, ont-ils indiqué dans un communiqué. Tous nos remerciements et notre respect à Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen et Tori qui, avec toute l’équipe et la production de CBS Television Studios et la Fox, ont mis leur cœur et leur âme dans ce revival particulièrement nostalgique et inventif", a annoncé la chaîne via un communiqué. Pas de nouvelle saison, donc... raison de plus pour savourer les épisodes à venir !