Beverly Hills : Arrêtez-tout, on sait ce qui se passera dans le premier épisode !

Patience, plus que 7 jours avant de découvrir le tout premier épisode du reboot de Beverly Hills ! Annoncée il y a quelques mois, cette nouvelle version de Beverly Hills a fait l'effet d'une bombe du côté des sériephiles. On ne va pas se mentir, toute une génération a grandi avec Brandon, Brenda, Steve, Kelly, Donna, David et tous les autres. Si le trailer dévoilé a provoqué quelques frissons (la puissance du générique), il faut reconnaître que l'on reste frileux. Faire revenir Beverly Hills, c'est bien. Mais encore faut-il le faire correctement. L'on sait déjà que le reboot serait nettement différent de la série originale et c'est justement ce qui laisse perplexe : à quoi s'attendre, donc ? Pour ça, il y a le synopsis :

Intitulé "The Reunion", ce premier épisode nous emmènera à Las Vegas et plus précisémment à la Convention qui réunit les fans de la série pour ses 30 ans - oui, c'est légèrement différent. Là, les acteurs se retrouveront et bien évidemment, leurs liens se resserreront. Tori (Spelling) évoquera ainsi l'idée d'un revival... entre réalité et fiction, donc... quand on disait qu'il ne fallait pas s'attendre à retrouver la série originale !

Pour savoir ce que vaut (vraiment) ce reboot, il faudra attendre le 07 août (jour de diffusion du premier épisode sur La Fox).