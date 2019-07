Beverly Hills 90210 : Regardez la dernière vidéo du remake de la série iconique !

En 1990, le monde entier découvrait les aventures d'une bande de jeunes gens originaires de Beverly Hills, un quartier huppé de Los Angeles aux Etats-Unis. En quelques années, la série s'impose comme l'un des plus gros succès de toute l'histoire de la télévision, faisant des acteurs principaux des stars mondiales. Aujourd'hui, ils sont de retour, tous ensemble, pour relancer cette ce programme iconique. C'est donc le 7 août prochain que les millions de fans pourront se ruer devant leur écran pour retrouver Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling et Shannen Doherty.

Si pour l'instant, aucune chaîne française ne semble avoir prévu la diffusion du reboot de Beverly Hills 90210, on ne doute pas que le public français soit impatient de voir la suite des aventures du groupe d'amis. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous invite à regarder la toute dernière vidéo promotionnelle de la série. On y retrouve quelques images du tournage mais surtout les réactions des principaux acteurs. Visiblement très en forme et ravis de s'être retrouvés, ces derniers nous promettent une réunion au sommet. On à hâte !